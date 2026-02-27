قررت بلدية مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، الجمعة، فتح الملاجئ العامة في المدينة كإجراء احترازي، رغم ادعاء الجيش الإسرائيلي عدم إدخال أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، وفق ما ذكره موقع "حدشوت 24/7" العبري.

وأفاد الموقع المتخصص بأخبار بئر السبع، بأن الخطوة تأتي في ظل تقديرات باحتمال تصاعد التوتر مع إيران، على خلفية هجوم أمريكي متوقع ضدها.

يأتي ذلك فيما تمارس حكومة بنيامين نتنياهو، ضغوطا على الجيش لتلزمه بعدم الحديث علنا عن مخاطر وتداعيات أي حرب محتملة على إيران، وفق تسريبات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مؤخرا.