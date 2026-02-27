 الصين تدعو رعاياها في إسرائيل لتعزيز الاستعداد للطوارئ وسط تصاعد التوترات الإقليمية - بوابة الشروق
الجمعة 27 فبراير 2026 5:50 م القاهرة
الصين تدعو رعاياها في إسرائيل لتعزيز الاستعداد للطوارئ وسط تصاعد التوترات الإقليمية

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 5:25 م | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 5:25 م

طالبت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها المقيمين في البلاد بتعزيز إجراءاتهم الأمنية واستعدادهم للطوارئ، مشيرةً إلى "تزايد المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط".

وقالت السفارة في بيان لها، إنه يتعين على المواطنين الصينيين المقيمين في إسرائيل أن يتابعوا عن كثب التطورات والمعلومات الجديدة التي تنشرها السلطات الإسرائيلية. وأضافت أنه يجب على المواطنين أيضا الامتناع عن السفر خارج مقار إقامتهم إلا للضرورة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، نصحت الصين رعاياها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين في البلاد على الإخلاء في أقرب وقت ممكن، مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

كانت السفارة الأمريكية في إسرائيل أبلغت أيضا موظفيها، اليوم الجمعة، أن بإمكانهم مغادرة البلاد، وحثت أي شخص يفكر في الرحيل على القيام بذلك فورا.

كان مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح بأن الولايات المتحدة أمرت الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم بمغادرة لبنان.

وجاءت هاتان الخطوتان في ظل تصاعد التوترات مع إيران مع التهديد بضربة عسكرية محتملة وشيكة.

 


