أكد الفنان باسم سمرة، أنه لم يتأثر يومًا بعدم تصنيفه ضمن نجوم الشباك التقليديين، مشددًا على أنه يركز فقط في تقديم عمل فني متقن يحترم الجمهور ويعبر عن موهبته.

وقال باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إنه يؤدي عمله بحب وإتقان، موضحًا أن عوامل مثل الإنتاج أو رؤية المخرج قد تؤثر أحيانًا في حجم الأدوار أو مساحتها، لكنها لم تؤثر مطلقًا في أدائه أو اجتهاده الفني، مضيفًا أن مفهوم النجومية الحقيقي يرتبط بالأعمال القوية والبصمة الفنية، وليس بحجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار باسم سمرة، إلى أن عصر السوشيال ميديا فرض معايير مختلفة للنجاح، لافتًا إلى أن بعض الأسماء أصبحت تحصد شهرة واسعة عبر التفاعل الإلكتروني، لكنه يرى أن النجم الحقيقي يُقاس بتاريخه وأعماله، وليس بعدد المتابعين، مؤكدًا أنه يعتمد على موهبته وحب الجمهور له، ويسعى دائمًا لتقديم أدوار متنوعة ومختلفة.

وشدد باسم سمرة، على أنه ما زال واقفًا على الأرض ولم تجرفه فكرة النجومية، قائلًا إنه يتعامل مع نفسه باعتباره فنانًا يتعلم باستمرار ويطمح لتقديم الأفضل، منتقدًا النجومية المصنوعة، مشيرًا إلى أن بعض مظاهر الشهرة على مواقع التواصل قد تكون قائمة على ترويج مدفوع أو افتعال مواقف لجذب التعاطف، وهو ما لا يؤمن به.