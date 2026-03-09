ترامب عن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران: الإيرانيون ارتكبوا خطأ فادحا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى في إيران، خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الراهنة.

وقال ترامب في تصريح لشبكة إن.بي.سي، إن الإيرانيين ارتكبوا خطأ فادحًا باختيار مجتبى خاميني زعيما أعلى جديدا، بحسب وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مصادرة النفط الإيراني، غير أنه تابع: «لا نستبعد ذلك».

وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لم يكن مسرورا بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران. ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن الرئيس الأمريكي قوله، ردا على سؤال بشأن خطواته المقبلة بعد انتخاب خامنئي الابن: «لن أقول لكم.. أنا لست مسرورا».

وأوضح ترامب أنه ليس سعيدا باختيار مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي خلفا لوالده، لكنه لم يكرر تهديداته السابقة بقتل أي خليفة يتولى السلطة من دون موافقة الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وصف مجتبى بأنه شخصية ضعيفة، محذرا من أن الزعيم الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحظ بموافقته.