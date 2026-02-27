زوج مي عز الدين يعلن إجرائها عملية جراحية عاجلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، دخولها إحدى المستشفيات بشكل عاجل، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكشف زوجها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أن حالة مي بدأت منذ أسبوعين، ما استدعى نقلها إلى المستشفى منذ أسبوع.

وأوضح تيمور أن الفنانة مي عز الدين خضعت خلال الساعات الماضية، لعملية جراحية دقيقة، مشيرا إلى أنها حاليا داخل العناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية بعد الجراحة.

وطالب زوج الفنانة من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل لتجاوزها هذه الأزمة الصحية.

جاء هذا التطور المفاجئ بعد فترة قصيرة من آخر ظهور إعلامي للفنانة، حيث كانت قد شاركت متابعيها صورا تجمعها بزوجها احتفالاً بعيد ميلاده.