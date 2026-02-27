الذهب ينخفض 35 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 35 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر إلى 6950 جنيها مقابل 6985 في بداية تعاملت أمس.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5957 جنيها، وانخفض سعر الجرام 24 ليسجل 7943 جنيها كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيه ليصل 55600 جنيها بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 5184.69 دولارا للأوقية.

ويتجه الذهب لتسجيل سابع شهر متتالٍ من المكاسب، بعدما ارتفع بأكثر من 6% خلال فبراير، مدفوعا بحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد التوترات بين أمريكا وإيران، ما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2026، بنسبة 0.2% إلى 5201.40 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، لوكالة رويترز، إن العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد احتساب التضخم، تراجعت بشكل حاد، وهو ما يمثل عامل دعم حاليا للذهب ويسمح له بالحفاظ على استقراره رغم تراجع علاوات المخاطر عقب محادثات أميركا وإيران.

وتتوقع الأسواق حاليا تنفيذ 3 تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.