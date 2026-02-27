واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن عززت انتشارها العسكري إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ ورفع العقوبات.

وتتزايد التقديرات بشأن احتمال انزلاق التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة عسكرية، في ظل الحشد الأمريكي واسع بالمنطقة وتعثر المفاوضات النووية.

وأشارت مصادر إلى أن فرص التصعيد باتت أعلى من فرص التوصل إلى اتفاق سريع، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ويتداول دبلوماسيون سيناريو تصعيد محتمل يبدأ بضربة أمريكية محدودة تستهدف منشآت عسكرية ونووية، يعقبها رد إيراني عبر صواريخ أو مسيّرات، ما قد يفتح الباب أمام اتساع المواجهة إقليميا.

وتحذر تقديرات من أن أي تصعيد قد يؤثر على الملاحة في مضيق هرمز ويهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وتتمسك واشنطن بوقف التخصيب داخل إيران، فيما تعتبر طهران ذلك حقا سياديا غير قابل للتفاوض.

ومع استمرار الرسائل التصعيدية، يبقى الإقليم أمام مرحلة شديدة الحساسية قد تحدد مسار الأشهر المقبلة.