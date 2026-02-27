انتهاء جلسة استجواب هيلاري كلينتون في تحقيق مجلس النواب بشأن إبستين

أخبرت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أعضاء الكونجرس يوم الخميس أنه ليس لديها علم بجرائم جيفري إبستين أو جيسلين ماكسويل، ليبدأ بذلك يومان من الشهادات التي ستشمل أيضا الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وقالت هيلاري كلينتون في بيان افتتاحي شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن لدي أي فكرة عن أنشطتهما الإجرامية. ولا أتذكر أنني التقيت بالسيد إبستين أبدا". وانتهت جلسة الإدلاء بالشهادة المغلقة بعد أكثر من ست ساعات من الاستجواب يوم الخميس.

وتأتي هذه الشهادات في بلدة تشاباكوا، مسقط رأس عائلة كلينتون، وهي قرية هادئة عادة شمال مدينة نيويورك، بعد أشهر من الأخذ والرد المتوتر بين الزوجين الديمقراطيين ذوي النفوذ السابق ولجنة الرقابة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون أثناء تحقيقها بشأن إبستين، الذي انتحر في زنزانة بسجن نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجبر فيها رئيس سابق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

وأضافت هيلاري كلينتون في بيانها الافتتاحي: "مثل أي شخص صالح، شعرت بالرعب مما علمناه عن جرائمهم".