موقع واللا الإسرائيلي: زيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة في إسرائيل

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني في تل أبيب قوله إن هناك زيادة في عدد جنود وضباط القوات الأمريكية المنتشرين في إسرائيل، في إطار استعدادات متزايدة لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.

وأوضح المصدر أن تدفّق القوات الأمريكية إلى إسرائيل مستمر منذ فترة، لكن الأعداد مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات لسيناريوهات تصعيد محتملة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاستيعاب القوات الأمريكية من حيث البنية التحتية والدعم اللوجستي، بما يشمل ترتيبات الإمداد بالطاقة والغذاء، وتنسيق الجاهزية العملياتية.

كما أشار تقرير "واللا" إلى اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" من السواحل الإسرائيلية، بعد مغادرتها خليج سودا في جزيرة كريت، مع توقع وصولها إلى ميناء حيفا.

وأوضح أنها توقفت لفترة وجيزة للتزود بالإمدادات والوقود قبل مواصلة إبحارها شرق المتوسط.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مصادر غربية أن مقر الأسطول الأمريكي الخامس شهد تقليصًا في عدد عناصره إلى الحد الأدنى اللازم لتنفيذ المهام، في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع احترازية تحسبًا لأي تطورات عسكرية.

وأكد مسئولون أمريكيون تقليص الوجود البشري في المقر، مع الإبقاء على الجاهزية القتالية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن أول فرقة أمريكية متخصصة بالطائرات بدون طيار الانتحارية، المعروفة باسم "فرقة العمل سكوربيون"، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي هجوم محتمل على إيران، حال صدور أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وكانت الفرقة قد أُنشئت عام 2025 ضمن أكبر حشد عسكري أمريكي في المنطقة منذ عام 2003، بهدف تعزيز الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.