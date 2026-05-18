وزير الصحة في الكونغو: افتتاح 3 مراكز علاج في إيتوري لمواجهة تفشي فيروس إيبولا

أعلن وزير الصحة في الكونغو، مساء أمس الأحد، خلال زيارة أجراها إلى منطقة إيتوري شرقي البلاد، افتتاح 3 مراكز للعلاج في المنطقة، وسط استمرار تفشي فيروس إيبولا.

وقال صامويل روجر كامبا وزير الصحة، خلال زيارته إلى مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري وأكبر مدنه: "نعلم أن المستشفيات تعاني بالفعل من ضغط بسبب أعداد المرضى، لكننا نعمل على تجهيز مراكز علاج في المواقع الثلاثة بهدف توسيع قدراتنا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي مرض إيبولا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها و88 حالة وفاة في الكونغو، وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة.

ورغم أن تفشي الفيروس يتركز في إقليم إيتوري، جرى تسجيل حالات إصابة في العاصمة كينشاسا، وفي مدينة جوما، أكبر مدن شرقي الكونغو.

وفي بيان منفصل على منصة "إكس" أمس الأحد، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن فريقا مكونا من 35 خبيرا من المنظمة ووزارة الصحة الكونغولية وصل إلى بونيا عاصمة إقليم إيتوري، برفقة 7 أطنان من الإمدادات والمعدات الطبية الطارئة.

يُذكر أن إيبولا مرض شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل عبر سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي، وهو مرض نادر لكنه شديد الخطورة وغالبا ما يكون مميتا.

ويهدف إعلان الطوارئ الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إلى دفع الدول والمنظمات المانحة إلى التحرك.

وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية، فإن ذلك يشير إلى خطورة الحدث، وأن هناك خطرا لانتشاره دوليا وأنه يتطلب استجابة دولية منسقة.