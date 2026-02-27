نائب ترامب: نفضل الخيار الدبلوماسي لكن الأمر يعتمد على الإيرانيين

تحدث نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أمس الخميس، عن مخاوف الأمريكيين من دخول الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب دراسة اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وقال فانس، خلال حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن فكرة أننا سنخوض حربا في الشرق الأوسط لسنوات دون نهاية في الأفق- لا توجد فرصة لحدوث ذلك".

وأضاف فانس: "أعتقد أننا جميعا نفضل الخيار الدبلوماسي. لكن الأمر يعتمد حقاً على ما يفعله الإيرانيون وما يقولونه".

وصرّح فانس، الذي خدم في قوات مشاة البحرية وعمل كمراسل حربي في العراق، قائلًا إنه لا يعرف كيف سيتصرف ترامب، مؤكداً موقف الإدارة بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه أن يتوقع ما إذا كانت الإدارة تفكر في تغيير النظام في إيران، قال فانس: "الحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات المجنونة"، ودافع عن ترامب باعتباره رئيسًا يضع "أمريكا أولًا".

وأضاف فانس: "إنه يتبنى سياسات تخدم الشعب الأمريكي. أعتقد أنه يجب علينا تجنب تكرار أخطاء الماضي، كما أعتقد أنه يجب علينا تجنب الإفراط في استخلاص الدروس منها. فمجرد أن رئيسًا ما أخطأ في صراع عسكري لا يعني أننا لن نخوض صراعات عسكرية مرة أخرى. علينا أن نكون حذرين في هذا الشأن، وأعتقد أن الرئيس يتوخى الحذر".

ومال ترامب نحو الدبلوماسية مع إيران، تاركاً قرار توجيه ضربة عسكرية معلقا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران في جنيف، أمس الخميس، شهدت بعض المؤشرات على إحراز تقدم، لكن دون تحقيق اختراق كبير.

وفي المؤتمر الوطني الجمهوري، وبعد قبول ترشيح ترامب له ليكون الرجل الثاني في السلطة، تحدث فانس عن القرارات التي يقودها السياسيون، مثل غزو العراق، والتي قال إنها خذلت الأمريكيين في المدن الصغيرة.

وقال فانس في صيف عام 2024: "عندما كنت في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، أيد جو بايدن نفسه الغزو الكارثي للعراق، وفي كل خطوة على الطريق، في بلدات صغيرة مثل بلدتي في بنسلفانيا أو ميشيغان المجاورة، وفي ولايات في جميع أنحاء بلادنا، تم نقل الوظائف إلى الخارج وأُرسل أبناؤنا إلى الحرب".