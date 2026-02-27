سلوت يعلق على تراجع مستوى صلاح في ليفربول

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على تراجع مستوى الدولي محمد صلاح، في تسجيل الأهداف خلال الفترة الأخيرة.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "محمد صلاح وضع لنفسه معايير خاصة به، وهي مرتفعة للغاية، لدرجة أنه عندما لا يسجل في بضع مباريات يتفاجأ الناس، وهذه أكبر إشادة يمكن أن يحصل عليها".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم أنها كانت أمام فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل ضدهم، قبل ثلاث مباريات صنع هدفًا وسجل آخر أمام فريق من البريميرليج، وهو برايتون، فريق قوي جدًا في الدوري، وهذه هي الحقيقة، يمكنك تغيير الأرقام والقول إنه لم يسجل في 9 مباريات بالدوري، لكن هذا هو المعيار الذي وضعه لنفسه".

وأكمل: "أعتقد أنه ينبغي عليّ الدخول في تفاصيل دقيقة حول الأداء، لكن هذا ليس الوقت ولا المكان المناسبين لذلك، نحن معتادون على رؤية مو صلاح يسجل الأهداف، ونعلم أيضًا، حتى خلال فترتي، أنه سبق وظهرت تساؤلات عندما لم يسجل لمدة 3 أو 4 مباريات، لكنه دائمًا ما يعود للتسجيل من جديد".

وأنهى سلوت: "هو ليس المهاجم الوحيد لدينا الذي لا يسجل بنفس المعدل الذي اعتاد عليه، لا ينبغي أن يكون التركيز عليه وحده، فهوجو وكودي أيضًا لم يسجلا بالمعدل المعتاد، لذا فالأمر يتعلق بالفريق ككل، لكننا نحافظ على نظافة شباكنا، لذلك لسنا بحاجة لتسجيل عدد كبير من الأهداف دائمًا. لقد سجلنا 6 أهداف أمام كاراباج و4 أمام نيوكاسل".