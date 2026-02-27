يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، استعدادا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع زد في التاسعة والنصف من مساء غدٍ، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون مران الأهلي اليوم حاسمًا بخصوص مشاركة محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو، نجمي الفريق، بعد عودتهما للتدريبات الجماعية أمس الخميس.

وكان الأهلي واصل تدريباته أمس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق يوم الأربعاء، بعد الفوز على سموحة في الجولة التاسعة عشرة.

ويحتل الأهلي، قبل مواجهة زد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز، المتصدر والوصيف على الترتيب.

من جانبه يحتل نادي زد المركز الثامن، برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف البنك الأهلي، صاحب المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب.