كشفت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عن مجموعة من الضوابط التنظيمية لإجراء انتخابات النقابة في مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت ضرورة إبراز الناخب لكارنيه النقابة، بالإضافة إلى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري (أو رخصة سلاح/ قيادة بها الرقم القومي، أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية)، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

كما أوضحت الضوابط وجوب دخول الناخب للجنة بالبرنت الورقي المطبوع من مستخدمي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية، على أن يسلمه للمستشار رئيس اللجنة الفرعية، ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت اللجنة حظر السماح بوجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان الانتخابية يوم الانتخابات أو الوقوف على الطرقات والسلالم المؤدية إلى اللجان الانتخابية داخل الحرم الانتخابي، وحظر التصوير داخل اللجان الانتخابية أثناء الإقتراع، والحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.

كما أكدت ضرورة استخدام الحبر الفوسفوري عقب التصويت، والتأكيد على أن التواجد داخل اللجان يقتصر على المستشارين، أمناء السر المكلفين من الهيئة القضائية، والناخب أثناء التصويت.

وحظرت اللجنة على المهندس (الناخب) الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي للنقابة الفرعية المسجل بها، مؤكدة السماح للمرشح بالمرور على اللجان الفرعية وله أن ينيب في حضور إجراءات الاقتراع والفرز وكيلاً عنه، ويقتصر دوره فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية وذلك بموجب تفويض صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، ولا يسمح بتواجد المرشح ووكيله في آن واحد إلا بتعليمات من اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات، مع التنبيه على وكلاء المرشحين لإثبات تفويضاتهم لدى اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة تعليق التصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة من الساعة 12 ظهرا وحتى 1 ظهرا، على أن يتم التنسيق مع ممثلي الهيئة القضائية بالبقاء داخل اللجان خلال الاستراحة.

وأكدت اللجنة عدم الاعتداد بأي مخاطبات غير صادرة عن اللجنة العليا ومختومة بخاتمها، داعية الجميع إلى الالتزام التام بتعليمات المستشارين ورؤساء لجان الانتخابات لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ويتضمن التصويت في المرحلة الأولى انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء.

وفي هذه الجولة، يحصل المهندس على 3 أوراق اقتراع الأولى لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ويتم اختيار مرشح واحد فقط، والثانية لأعضاء مجالس النقابات الفرعية يتم اختيار 7 مرشحين حسب التمثيل النسبي للشعب الهندسية بكل محافظة، وتكون تعليمات اختيار عدد المرشحين موضحة أعلى ورقة الإقتراع، عدا نقابة المهندسين الفرعية بالبحر الأحمر ستجرى الانتخابات على كامل أعضاء مجلس النقابة وعددهم 14 عضو.

أما الورقة الثالثة لاختيار أعضاء مجالس الشعب الهندسية على مستوى الجمهورية، تتضمن اختيار 3 مرشحين فوق السن و5 تحت السن لشعب عمارة، وكهرباء، ومدني، وميكانكا وهي الشعب الكبيرة، أما الشعب الصغيرة كيمياء ونووية، وغزل ونسيج، وتعدين وبترول يتم اختيار 3 مرشحين فوق السن و3 تحت السن.

وأكدت نقابة المهندسين، أن الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي سارية وكارنيه عضوية النقابة، والتوجه لموظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل المؤمن وتسليمه إلى اللجنة القضائية بعد التوقيع بالحضور في السجلات المعتمدة للجمعية العمومية.

فيما تجرى المرحلة الثانية يوم الجمعة 6 مارس المقبل، وتشمل انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين البالغ عددهم 11 مرشح، إلى جانب جولة الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية حال وجدت، فيما تجرى جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين يوم الجمعة 13 مارس المقبل، حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين