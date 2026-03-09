رئيس إيران يعلن حزمة دعم اقتصادي: معيشة الشعب أولويتنا القصوى

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، حزمة دعم اقتصادي لدعم مواطنيه في خضم الحرب الراهنة التي تخوضها مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب بزكشيان عبر حسابه على منصة إكس، إن أولويتهم القصوى هي معيشة الشعب، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة دعم اقتصادي لضمان توفير الغذاء والدواء والسلع الأساسية، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات المصرفية، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم المنتجين وتسهيل استيراد المواد الأساسية

اولویت ما همیشه معیشت مردم بوده است. بسته مقاوم‌سازی اقتصادی ابلاغ شد تا تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام شود. از تولیدکنندگان حمایت و واردات اقلام اساسی تسهیل می‌شود.از راهبری دکتر عارف و تلاش گروه‌های چهارگانه دولت سپاسگزارم.#دولت_پای_کار_مردم‌ — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 9, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.