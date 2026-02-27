أحمد هيكل: رأيت والدي يبكي كما الطفل الصغير عندما أخبرته نبأ إصابتي بالسرطان

كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، عن واحدة من أصعب المحطات في حياته، مؤكدًا أنه أُصيب بثلاثة أنواع من السرطان خلال مسيرته، تزامن بعضها مع أشد الفترات ضغوطًا على المستوى المهني.

وقال هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "رحلة المليار" عبر شاشة "النهار"، الخميس، إن أول إصابة كانت في عام 2008، ثم عادت الإصابة مجددًا في 2013 في صورة ارتداد للمرض، قبل أن يُصاب بنوع ثالث مختلف منذ عامين، مستكملا: “الحمد لله عدّينا… الاتنين الأولانيين كانوا نفس الحكاية، لكن التالت كان حاجة تانية”.

وأوضح أن أول تشخيص جاء خلال ثلاثة أيام فقط، حيث تأكد الأطباء من إصابته بنوع شرس من السرطان يُعرف باسم “ساركوما”، واصفًا إياه بأنه من الأنواع الخطيرة.

وذكر أنه توجه فورًا لإبلاغ والده الكاتب محمد حسنين هيكل، مضيفًا: “عمري في حياتي ما شفت الأستاذ هيكل بيعيط… إلا اليوم ده، عيط كأنه طفل صغير”.

وأشار إلى أن زوجته مي نبيل العربي؛ كانت الداعم الأكبر له طوال رحلة المرض، واصفًا إياها بأنها “الحيطة اللي بيسند عليها”، مؤكدًا أن دعمها كان حاسمًا في تجاوز تلك المرحلة، إلى جانب دعم الأسرة.

وتحدث هيكل عن التقلبات الحادة التي مر بها في حياته، بين فترات رخاء كبيرة وأخرى شديدة الصعوبة، قائلاً إنه مرّ بأيام “زنقة جدًا”، وصلت في لحظة ما إلى عدم قدرته على دفع مصروفات جامعة ابنته، رغم أنه عاش في فترات أخرى حياة مرفهة.