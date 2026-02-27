قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن شخصيته يمكن وصفها بـ"المقدام"، مؤكدًا أنه لا يشعر بالرهبة بقدر ما يعتبرها "هيبة"، وفقًا لوصفه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "رحلة المليار" عبر شاشة "النهار"، الخميس، أن “الهيبة كانت موجودة في المقدار والمكانة، لكن من غير خوف”، مضيفًا أن رجل الأعمال طارق نور كان يلقبه دائمًا بـ“البلدوزر” بسبب إقدامه الشديد وقدرته على اقتحام الملفات الصعبة بلا تردد.

واعترف هيكل بأن هذا الاندفاع كلّفه كثيرًا في بعض المحطات، خاصة في تجربة القلعة، قائلًا: “100% الإقدام ده كلّفني… أقدمت في حاجات وندمت عليها”.

وأوضح أن بدايات القلعة شهدت نجاحات استثنائية، حيث نفذت الشركة ثلاث أو أربع صفقات حققت أرباحًا غير طبيعية، ما أتاح تكوين رأس مال قوي. لكن في عامي 2007 و2008 أطلقت الشركة ست شركات جديدة في فترة متقاربة، لتفاجأ بالأزمة المالية العالمية في 2008.

وأشار إلى أنهم وجدوا أنفسهم يمتلكون ثماني شركات تحتاج إلى تمويل ضخم في وقت اختفت فيه البنوك العالمية أو كانت تعاني من الإفلاس، ما وضعهم في موقف بالغ الصعوبة.

وتابع: “كل قرش أرباح عملناه في الفترة السابقة حطيناه في الفترة اللاحقة عشان نوصل بالشركات دي لبر الأمان”.

ورفض وصف التوسع بأنه “غير مدروس”، موضحًا أن القرارات اتخذت في سياق مناخ اقتصادي مختلف قبل الأزمة، لكن التوقيت جاء قاسيًا.

وأكد أن التجربة علمته ضرورة التمهل وأن تكون الأرضية صلبة قبل التوسع، قائلًا: “ما يبقاش في مليون شركة بتتفتح في نفس الوقت، وأي تسونامي ييجي يغرق الكل”.

وأشار إلى أن التحديات لم تتوقف عند أزمة 2008، بل تلتها سنوات صعبة في سنوات ما بعد 2011.