أحمد هيكل: والدي لم يكن مرتاحًا لفكرة عملي في السمسرة والتداول مع بداية شركة EFG

تحدث الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، عن بداياته في القطاع الخاص، كاشفًا عن موقف والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من هذه الخطوة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "رحلة المليار" عبر شاشة "النهار"، الخميس، أن والده لم يكن متحمسًا في البداية لعمله في شركة “EFG Hermes”، مشيرًا إلى أن الأمر كان مرتبطًا بطبيعة نشاط التداول آنذاك.

وقال إن كلمة “سمسار” كانت من الكلمات ذات الوقع السلبي لدى والده، مضيفًا: “كلمة سمسار بالنسبة للأستاذ هيكل كانت كلمة سيئة السمعة”.

وأوضح أن إحدى شركات “إي إف جي” في ذلك الوقت كانت تعمل في مجال التداول والوساطة المالية، وهو ما جعل الفكرة تبدو غير مريحة لوالده.