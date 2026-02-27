 سماع دوي 3 انفجارات في كابول بعد ساعات من هجوم أفغاني على باكستان - بوابة الشروق
الجمعة 27 فبراير 2026 1:10 ص القاهرة
سماع دوي 3 انفجارات في كابول بعد ساعات من هجوم أفغاني على باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 12:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 12:42 ص

سُمع دوي ثلاثة انفجارات وأصوات طائرات في كابول، بعد ساعات من شن أفغانستان هجوما على باكستان.


