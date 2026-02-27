سماع دوي 3 انفجارات في كابول بعد ساعات من هجوم أفغاني على باكستان

الأكثر قراءة
خطة النواب توافق نهائيا على رفع إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه
شبهة غيرة وخلافات.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز وفاة فتاة داخل منزل أسرة خطيبها في بورسعيد
ليلة دامية في البورصة.. 75.6 مليار جنيه تتبخر من قيم الأسهم.. والمستثمرون الأفراد الأكثر خسارة
من الميكروباص إلى موقع العمل.. بشرى تروي 3 وقائع تحرش لا تنساها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
سُمع دوي ثلاثة انفجارات وأصوات طائرات في كابول، بعد ساعات من شن أفغانستان هجوما على باكستان.