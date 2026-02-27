سماع دوي 3 انفجارات في كابول بعد ساعات من هجوم أفغاني على باكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سُمع دوي ثلاثة انفجارات وأصوات طائرات في كابول، بعد ساعات من شن أفغانستان هجوما على باكستان.