أعلنت نقابة المهندسين في الإسكندرية انطلاق أعمال انتخابات النقابة الفرعية، اليوم الجمعة، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، لاختيار رئيس النقابة و7 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية.

ويتنافس على مقعد رئيس النقابة مرشحان، هما الدكتور هشام سعودي، والمهندس علاء محمود، فيما يخوض المنافسة على 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة 18 مرشحًا، موزعين على الشعب الهندسية بواقع: 3 مقاعد لشعبة الهندسة الميكانيكية، ومقعدين لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد واحد لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعد واحد لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لضمان حُسن سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط.

وأكد المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، انتهاء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال الناخبين، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُدار بحياد كامل ووفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وسلامة الإجراءات.

ودعا حامد، في بيان صحفي، أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 140 ألف مهندس، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها مسؤولية مهنية تعكس وعي المهندسين وحرصهم على دعم مسيرة العمل النقابي، بما يسهم في تعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها والارتقاء بالمهنة.