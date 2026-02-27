كشف الفنان أحمد عبد الحميد كواليس إنسانية مؤثرة في علاقته بوالده، الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، مؤكدًا أنه كان صديقًا لمعظم نجوم الوسط الفني، لكنه رفض تمامًا أن يعتمد نجله على أي مجاملة أو «واسطة» في مشواره الفني.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن والده قضى أكثر من 40 عامًا في المهنة، وكان يؤمن بأن النجاح الحقيقي يأتي بالسعي والاجتهاد، قائلًا: «قال لي: عمري ما هساعدك في شغلك، ولو عايز تنجح اسعى لوحدك وكأني مليش حد في الشغلانة»، وذلك رغم علاقاته الواسعة ومحبة الجميع له داخل الوسط الفني.

وأضاف أن آخر عمل شاهده له والده كان مسلسل «ابن النادي»، مشيرًا إلى أنه كان داعمًا كبيرًا له وحرص دائمًا على متابعته وتشجيعه، مؤكدًا له في كل مرة أنه يتطور خطوة بخطوة. كما أشار إلى أن علاقتهما كانت تقوم على الصداقة والحوار الفني، حيث كان والده يطلب قراءة السيناريو قبل أي عمل جديد، ويتناقشان في تفاصيله باحترام ووعي.

وتابع أحمد عبد الحميد: «اشتغلت مع نجوم كبار، ودلوقتي أول ما يجيني دور جديد بجري أحكي لمامتي، لأني مفتقد إحساس أبويا ودعمه.. ده أول رمضان من غيره، وكان ضهري في الدنيا، وكل حاجة وحشة من غيره»، في رسالة مؤثرة عكست حجم الفقد والدعم الأبوي الذي شكّل جزءًا كبيرًا من مسيرته الفنية.