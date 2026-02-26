شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل رأس الأفعى، تجنيد الضابط "مراد" أمير كرارة، لـ"منتصر" إسلام جمال، وذلك بعد الوصول لمكان اختبائه في الحلقة السابقة، لينقل له تحركات "محمود كمال" القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وليستطيع الوصول لمكان "محمود عزت" شريف منير.

فيما تتمكن والدة مراد "ماجدة زكي" في إقناعه بالزواج من "فرح"، ولكنه يخبرها أن مصلحة أولاده قبل أي شيء، ومن ثم تتحدث مع أولاده وتتمكن من إقناعهم بالموافقة على زواجه، ليذهب بعدها "مراد" ويطلب من "فرح" الزواج منه، ولكنها تخبره بأنها تحتاج وقت لتفكر بالأمر.

وينتمي مسلسل "رأس الأفعى" إلى نوعية الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع وأحداث مستلهمة من الواقع المصري، في إطار من الصراعات الأمنية والتفاصيل الخفية، إذ تدور أحداثه حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، وإسلام جمال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.



