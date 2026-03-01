التشيك تدين الهجمات الإيرانية في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

أدانت التشيك الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد دول بالشرق الأوسط، واصفة إياها بغير المقبولة وتمثل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي.
وذكرت إذاعة براغ أن وزارة الخارجية قالت في بيان إن العملية التي شنها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي تعكس مخاوف قائمة منذ فترة بشأن سياسات النظام الإيراني.
وأضافت الوزارة أن دعم إيران للجماعات المسلحة والإرهابيين يساهم في اضطراب المنطقة.
وحذر وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا من السفر إلى المنطقة، قائلا إن العمليات التي تستهدف المنشآت الإيرانية النووية والصاروخية يمكن أن تستمر لأسابيع.