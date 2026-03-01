التشيك تدين الهجمات الإيرانية في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

لميس الحديدي تتساءل عن اليوم التالي في إيران: هل انتهى حكم المرشد أم تسقط الدولة في الفوضى؟

عمرو أديب: أتألم لكل إصابة تضرب دبي.. قريبًا نحتفل قريبًا تنتصر

سمير فرج: ليس من صالحنا زوال النظام الإيراني.. يكفي ضياع سوريا ولم يبق أمام إسرائيل غيرنا

بعد تردد أنباء عن اغتياله.. أحمد موسى: لن أنسى مشهد علي خامنئي وهو يخطب بالعربية في يناير 2011