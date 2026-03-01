نيبينزيا: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران «خيانة للدبلوماسية» وتهديد للأمن الإقليمي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العداون المسلح الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران غير مبرر، محذرا من أن هذه الخطوة غير المسؤولة أدت إلى "تصعيد حاد للوضع".





وقال نيبينزيا في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، مساء السبت: "الإجراءات التي اتخذتها واشنطن وإسرائيل تمثل عملا آخر من أعمال العدوان المسلح غير المبرر ضد دولة عضو ذات سيادة ومستقلة في الأمم المتحدة، في انتهاك لميثاق المنظمة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذه الإجراءات "تهدف بوضوح إلى مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية لإيران وتدمير دولة 'غير مريحة' للغرب"، مشيرا إلى أن الضربات شكلت "خيانة حقيقية للدبلوماسية" باستخدام القوة العسكرية في خضم المفاوضات، على غرار ما حدث في يونيو 2025.

وحذر نيبينزيا من التداعيات الإقليمية للهجوم، قائلا: "الخطوة غير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حذرنا سابقا، أدت بالفعل إلى تصعيد حاد للوضع في جميع أنحاء المنطقة – فقد تأثرت البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسوريا والمملكة العربية السعودية".

وأشار المندوب الروسي إلى أن هذه الدول كانت قد أخبرت شركاءها الأمريكيين مرارا أنها "لا تحتاج إلى هذا التصعيد في الشرق الأوسط".



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب التصعيد العسكري الكبير الذي شهدته المنطقة، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، سلسلة من الضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، شملت العاصمة طهران، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع. وردت إيران بضربات صاروخية استهدفت الأراضي الإسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وجاءت الضربات عقب انعقاد محادثات في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران برعاية عُمان. وعلى الصعيد الدولي، أدانت موسكو الهجوم، محملة الجانبين الأمريكي والإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية لهذه الأزمة.