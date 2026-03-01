 الصين تنظم عمليات إجلاء لرعاياها من إيران - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 7:37 ص القاهرة
الصين تنظم عمليات إجلاء لرعاياها من إيران

علم الصين
د ب أ
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 7:13 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 7:13 ص

  تتولى منظمة صينية تسجيل المواطنين الصينيين في إيران لإجلائهم إلى الدول المجاورة، وفقا لتقرير إعلامي.

وقال تان كاي، رئيس اتحاد المنظمات الصينية في إيران، لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن أكثر من 200 صيني منتشرون في أنحاء إيران. وذكر تان أن المجموعة تجري استعدادات للإجلاء بناء على تعليمات السفارة الصينية.

وجاء في بيان للسفارة أن الحدود البرية مع أذربيجان وأرمينيا وتركيا مفتوحة للأفراد الراغبين في المغادرة بمفردهم.

وفي إسرائيل، نصحت السفارة الصينية المواطنين بالانتقال إلى مناطق آمنة بعيدا عن مراكز تل أبيب وحيفا والقدس والمطارات ومحطات الطاقة والمواقع المماثلة. وقالت إنها ستبدأ اليوم الأحد بتسجيل المواطنين الراغبين في الإجلاء إلى مصر والذين لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم.


