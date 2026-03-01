وزير الحرب الأمريكي: أطلقنا عملية «الغضب الملحمي» الأكثر فتكا في التاريخ ضد إيران

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الجيش الأمريكي بدأ عملية "الغضب الملحمي" بين عشية وضحاها، واصفا إياها بأنها "العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ".





وقال الوزير في بيان: "بين عشية وضحاها، وبأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأت وزارة الحرب عملية 'الغضب الملحمي' – العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ".

وأضاف البيان: "أتيحت الفرصة للنظام الإيراني، لكنه رفض إبرام أي اتفاق، وها هو الآن يدفع ثمن ذلك. على مدى خمسين عاما تقريبا، استهدفت إيران وقتلت أمريكيين، ساعية دائما إلى امتلاك أقوى الأسلحة في العالم لخدمة قضيتها المتطرفة. الليلة الماضية، وعلى عكس أي رئيس سابق، بدأ الرئيس ترامب في معالجة هذا الداء".

وأكد وزير الحرب أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الشعب الأمريكي، متوعدا بتدمير هذه الصواريخ وإنتاج إيران للصواريخ، وكذلك "تدمير البحرية الإيرانية"، وشدد على أن "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

واختتم البيان برسالة تحذيرية: "إذا قتلتم أو هددتم أمريكيين في أي مكان في العالم – كما فعلت إيران – فسوف نلاحقكم ونقتلكم". وأشاد بمقاتلي الجيش الأمريكي، معربا عن أمله في حفظهم في "هذه المهمة الحيوية".



تأتي هذه التصريحات في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف في الأراضي الإيرانية، والتي شملت العاصمة طهران، وتأتي هذه التطورات على الرغم من انعقاد محادثات هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران برعاية عُمان.

واستهدفت إيران بصواريخ باليستية عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وأصدرت هذه الدول بيانات إدانة شديدة اللهجة على القصف الذي طال أراضيها، فيما تستمر الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لمنع التصعيد في المنطقة.

كما شنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي على البلاد.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.