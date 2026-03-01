معهد الفلك: خسوف كلي للقمر لمدة 58 دقيقة الثلاثاء المقبل

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العالم يشهد خسوفا كليا للقمر يستمر في صورته الكلية لمدة 58 دقيقة تقريبا، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1447هـ حيث يغطي ظل الأرض 115.5% تقريبا من سطح القمر.

وأوضح المعهد أنه يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (شرق أوروبا، آسيا، أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، القطب الشمالي، القارة القطبية الجنوبية).

وأضاف أنه ستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و39 دقيقة تقريبً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و27 دقيقة تقريبا، وهذا الخسوف لا يمكن رؤيتة في مصر.

جدير بالذكر بأن النظر إلى الخسوف لا يترتب عنه أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.

وتفيد ظاهرة الخسوف القمري في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا ويكون تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر (المنازل) مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أوقريبا منه مما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلا في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض مما يجعله يبدو مظلماً.