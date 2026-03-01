أكرم عبد المجيد مديرًا فنيًا لأسوان

أعلن نادي أسوان، اليوم الأحد، تعيين أكرم عبد المجيد مديرًا فنيًا للفريق الأول، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري المحترفين المصري.

وجاء قرار التعيين عقب قيادة وائل حامد للفريق بشكل مؤقت في مواجهة راية ضمن الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق سعد فاروق.

ومن المقرر أن يقود أكرم عبد المجيد، مهاجم الزمالك وبلدية المحلةالسابق، أولى تدريبات الفريق يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة المنصورة في الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

ويُعد عبد المجيد المدرب الخامس الذي يتولى القيادة الفنية لأسوان خلال الموسم الجاري، حيث استهل الفريق مشواره تحت قيادة أمير عزمي مجاهد الذي قاد الفريق في سبع مباريات حقق خلالها فوزًا واحدًا، مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين.

وبعده تولى المهمة عبد الباقي جمال، الذي قاد الفريق في سبع مواجهات أيضًا، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم.

ثم تولى أحمد عثمان المسؤولية لفترة قصيرة قبل رحيله، ليخلفه سعد فاروق في منصب المدير الفني منذ أواخر العام الماضي.

ويحتل أسوان حاليًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، في ظل سعي الفريق لتحسين نتائجه والهروب من مراكز الخطر خلال الجولات المقبلة.