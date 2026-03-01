سقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر على عدة مدن في إسرائيل بينها ضربة على بيت شيميش

سقطت صواريخ إيرانية بشكل مباشر في مناطق متفرقة من إسرائيل ضمن الهجوم المتواصل الذي تشنه إيران على إسرائيل.



وتم رصد سقوط صاروخ في منطقة بيت شيميش غرب القدس، مع ورود تقارير أولية عن أضرار مادية في الموقع، حسبما أظهرت لقطات فيديو.



كما سجل سقوط مباشر في محيط مدينة القدس، وسط دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من العاصمة.

وفي الشمال، أفادت تقارير بسقوط صاروخ مباشر في مدينة حيفا، فيما أصيبت منطقة تل أبيب أيضا بضربة مباشرة ضمن موجة القصف الحالية.

وتواصل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراض التهديدات، فيما دعت الجهات الرسمية السكان إلى الالتزام بالملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.



وفي وقت سابق، أعلن عن وفاة امرأة، إثر إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ إيراني مباشر على مبنى في تل أبيب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 27 شخصا آخرين، فيما أُصيب رجل آخر في حالة خطيرة جدا.

وأسفر انفجار صاروخ عن حفرة ضخمة في موقع التحطم في تل ابيب، وأضرار مادية كبيرة في المباني والمركبات المحيطة.