بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عسكريا على إيران في ساعات النهار بينما كانت تشير جميع التوقعات إلى مباغتة ليلية على غرار حرب الـ12 يوما وكما جرت العادة في الضربات الإسرائيلية.



وردا على تساؤل "لماذا بدأت أمريكا وإسرائيل هجومها في وضح النهار"، يعزو الخبير الأمني المصري اللواء محمد عبد الواحد، الأمر إلى عدة أسباب، أبرزها المفاجأة والخداع الاستراتيجي وضمان وجود القادة في مكاتبهم بعد خروجهم من مخابئهم المحصنة والسرية.

وقال عبد الواحد، أن جميع مراكز الدراسات تربط دائما بين الضربة المحتملة و"الليل"، بينما تحتاج ساعة الصفر إلى عنصر المفاجأة غير المتوقعة تماما، مشيرا إلى أن ما فعلته إسرائيل في هذه الحرب هو "تكتيك استراتيجي يزيد من نجاح الضربة".

وبين أن اختيار توقيت الهجوم يكون له حسابات دقيقة تتعلق بالمعلومات الاستخباراتية حول الروتين اليومي للقوات والقيادات، كما تحمل عنصر المفاجأة وهو الأهم في خطة الخداع الاستراتيجي.

وأوضح أنه "في فترات الليل، تكون القيادات في المخابئ وأماكن سرية للغاية لا أحد يعلمها، ولكن في الصباح يخرج الجميع إلى مكاتبهم"، وفي هذه الحالة يضمن الطرف المهاجم تواجد المستهدفين في مواقعهم بعيدا عن التحصينات، نظرا لصعوبة وجود مكاتب بديلة لإدارة اتصالاتهم وأعمالهم.



وأشار إلى أن شن الضربة في النهار يربك الشارع ويفرض حالة من الضبابية ويضعف المعنويات، متابعا: "بدء الهجوم في 9 صباحا يعني أن كل الموظفين وجميع أفراد الدولة في مواقع عملهم، وهو وقت غير متوقع تماما".

كما نوه إلى أن الجيش يكون في حالة استنفار شديد خلال الليل نظرا لتوقع الهجوم، بينما تبدأ حالة من الارتخاء في الصباح مع تبادل النوبات بين الجنود، وتكون هذه لحظة مناسبة للهجوم.