الحرس الثوري الإيراني يؤكد مواصلة مسيرة خامنئي ويتوعد بعقاب شديد للمعتدين

أكد الحرس الثوري الإيراني مواصلة مسيرة المرشد الأعلى علي خامنئي، داعيا مختلف شرائح المجتمع إلى "الحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم"، وذلك عقب تأكيد مقتل خامنئي في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وشدد الحرس الثوري في بيان على أن القوات المسلحة ستواصل طريق قائدها، مؤكدا أنها ستوقع "العقاب الشديد" بالمعتدين على إيران. كما تعهد بالانتقام من قتلة خامنئي "بشكل ساحق وحاسم"، وفق تعبيره.



وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام، عقب الإعلان الرسمي عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "شهادة المرشد ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم"، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التصعيد عقب التطورات الأخيرة.

وتأتي هذه المواقف في ظل توتر إقليمي متصاعد، وسط ترقب لردود الفعل الدولية وتداعيات المرحلة المقبلة على المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة.