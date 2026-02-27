كوبا: نتواصل مع واشنطن بعد حادث إطلاق نار مميت على قارب أمريكي

قال نائب وزير الخارجية الكوبي يوم الخميس إن حكومة الدولة الجزيرة تتواصل مع المسؤولين الأمريكيين في أعقاب حادث إطلاق نار مميت على قارب أمريكي في المياه الكوبية.

وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو إن الحكومة الكوبية مستعدة لتبادل المعلومات مع المسؤولين الأمريكيين، مضيفا أن كوبا تخطط لمطالبتهم بمعلومات عن المشتبه بهم المتورطين والوسائل التي استخدموها لتنظيم الرحلة. وأضاف نائب وزير الخارجية أن الحكومة الأمريكية أبدت استعدادا "للتعاون في توضيح الحقائق".

وقالت وزارة الداخلية الكوبية إن زورقاً سريعا مسجلا في فلوريدا كان يحمل 10 كوبيين مسلحين من الولايات المتحدة فتح النار صباح الأربعاء على جنود قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وأن القوات ردت مما أسفر عن مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة ستة آخرين. وقالت الحكومة إن مسؤولا كوبيا واحدا أصيب أيضا.

وقال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن مواطنا أمريكيا واحدا على الأقل قُتل وأصيب آخر في الحادث.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية التحقيق الجاري في اشتباك الأربعاء، إن عضوا آخر في الطاقم المكون من 10 أشخاص كان موجودا في الولايات المتحدة بتأشيرة، وقد يكون هناك آخرين من حاملي الإقامة في الولايات المتحدة (الجرين كارد).