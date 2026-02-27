وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، اليوم الجمعة، في إطار التواصل الدوري لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، وما تشهده من نقلة نوعية، لاسيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات جديدة، مثمنًا دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود للإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة. كما أكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضرورة تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع المتردية بالقطاع.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد الوزير موقف مصر الداعم للجهود الدبلوماسية، وضرورة مواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أهمية تسوية الخلافات المرتبطة بالملف النووي الإيراني عبر التفاوض، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، مؤكدين أن الحلول الدبلوماسية تظل المسار الأمثل للحفاظ على استقرار المنطقة.