تحدث السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، عن تجربته قنصلا في إيلات عام 2006، مشيراً إلى الوضع الأمني والسياسي آنذاك، خصوصاً في ظل الحرب على لبنان وتصاعد نشاط حركة حماس الفلسطينية.

وقال خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة كان إيهود أولمرت، فيما كانت داليا إيتسيك من أبرز الشخصيات القوية في البلاد.

وأضاف أن حرب حزب الله أو لبنان شهدت نزوحاً كبيراً لسكان شمال إسرائيل نحو الجنوب، حيث بلغ عدد الذين لجأوا إلى الملاجئ نحو مليون شخص.

وأوضح أن السفارة كانت تتابع الأحداث لحظة بلحظة، بما في ذلك فتح مخازن السلاح، ومتابعة المخابئ المحصنة وفق قانون المخابئ الإسرائيلي الذي يفرض تجهيز كل منزل بغرفة محصنة بالحديد، مضيفا أن هذا المتابعة كانت ضرورية لفهم كيفية إدارة الجبهة الداخلية للأزمة.

وأشار إلى أن إسرائيل شكلت نحو 16 لجنة تحقيق منذ 1968 لدراسة مختلف الأزمات والحروب، بما في ذلك حرب 2006 مع حزب الله، بهدف استخلاص الدروس وتحسين الأداء المستقبلي، مؤكدا أن هذه اللجان كانت تحلل ما تم كسبه وما خسره الإسرائيليون من أي عملية.