الوكالة الدولية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في منشأة تحت الأرض بأصفهان

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جزءًا من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة عالية جرى تخزينه داخل مجمّع تحت أرضي في منشأة نووية بمدينة أصفهان، والتي تعرّضت لهجوم خلال شهر حزيران الماضي.

وبحسب التقرير، فإن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الوكالة بشكل صريح موقع تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تُعد قريبة تقنيًا من مستوى 90% اللازم لتطوير سلاح نووي.

وأشار التقرير إلى تضرر مدخل مجمّع الأنفاق في الهجوم، فيما لم تتعرض المنشأة نفسها لأضرار كبيرة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان اليوم في واشنطن مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وذلك عقب جولة محادثات عُقدت في جنيف بوساطة عُمانية، أفادت تقارير بتحقيق تقدم ملموس خلالها.

بالتوازي، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل موافقتها على مغادرة عدد من موظفيها وأفراد عائلاتهم على خلفية الوضع الأمني، مع إمكانية فرض قيود إضافية على تحركاتهم، كما أوصت المواطنين الأميركيين بالنظر في مغادرة البلاد ما دامت الرحلات التجارية متاحة.

كما دعت الصين رعاياها المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.