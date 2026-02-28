مقتل 15 شخصا إثر هجوم إسرائيلي-أمريكي على قاعة رياضية في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قائمقام قضاء لامِرد في محافظة فارس جنوبي إيران، علي علي زاده، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم إسرائيلي-أمريكي استهدف قاعة رياضية ومنزلين في المنطقة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أوضح علي زاده، أن الهجوم طال قاعة رياضية إضافة إلى منزلين، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة الكثيرين بجروح.

وأعرب عن بالغ قلقه من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

من جهتها، أفادت قناة التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن قم وألبورز وأورمية، إضافة إلى مناطق أخرى.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة.