أعلنت وكالة «رويترز» مقتل صهر المرشد الإيراني علي خامنئي، وزوجة ابنه، في القصف الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف طهران.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن التقديرات تشير إلى مقتل خامنئي جراء الضربات التي طالت مقر إقامته، رغم نفي إيراني رسمي لتلك الأنباء، بحسب ما نقلته شبكة «العربية.نت» الإخبارية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن الهلال الأحمر، بمقتل 201 شخص وإصابة 747 آخرين في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت 24 إقليمًا داخل البلاد.

وأكدت وكالة «مهر» الإيرانية أن طهران بدأت جولة جديدة من الهجمات استهدفت مقار للموساد الإسرائيلي وأهدافًا عسكرية أمريكية.

وتشهد المواجهات مع إيران تصعيدًا متواصلًا خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن توترات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط. وبدأت العمليات بشكل تدريجي، قبل أن تتوسع الهجمات لتطال أهدافًا حساسة في دول الخليج باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وهو ما أدى إلى تدمير منشآت نفطية وتجارية وتعطيل حركة التجارة في المنطقة.

من جانبها، أكدت إيران أنها تواجه تهديدات متزايدة نتيجة تدخلات دولية في شؤونها الداخلية.