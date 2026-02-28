الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع حصيلة ضحايا قصف المدرسة الابتدائية

أعلنت إيران، السبت، عن ارتفاع ضحايا مدرسة ابتدائية للبنات، جنوب البلاد، جراء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على البلاد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في بيانها رقم 3 بشأن حالة الطوارئ في البلاد، أن 85 تلميذة ومعلمة سقطن حتى الآن جراء هجوم إسرائيلي أميركي على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة "ميناب" بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأنه جاء في البيان الثالث الصادر عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني: "حتى الآن، تعرضت 115 نقطة في 24 محافظة من البلاد للاستهداف جراء الهجمات" الإسرائيلية الأميركية.

وأضاف البيان: "إن أكثر من 200 فريق عملياتي تابع للهلال الأحمر يتواجد في المناطق المستهدفة، لمواصلة تقديم الإسعافات للمصابين وانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض الهجمات".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إن "عمليات الإغاثة في المناطق التي تعرضت لاستهداف العدو متواصلة حيث تباشر فرق البحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر، فور تلقي بلاغات الحوادث، بالتوجه سريعاً إلى مواقع الاستهداف مزودة بكامل معدات الإنقاذ والنقالات وفرق الكلاب المدربة".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا، السبت، بدء هجوم واسع على إيران، قالت كلتاهما إنه سيستمر لعدة أيام على الأقل، وسط بيانات عن استهداف شخصيات قيادية ومواقع حيوية في إيران.

في المقابل، ردت إيران باستهداف عدة مواقع في إسرائيل، بالإضافة إلى ما قالت إنه يمثل "مصالح أميركية"، فطالت الهجمات الإيرانية مواقع في عدة دول خليجية بالإضافة إلى الأردن.