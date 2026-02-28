الخارجية العراقية: ندين الاعتداءات على مناطق مختلفة وسط البلاد وإقليم كردستان

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إدانة البلاد للاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة في وسط العراق وفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن سياسة العراق تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تُعربُ وزارةُ الخارجيةِ عن إدانةِ جمهوريةِ العراق واستنكارِها الشديد للاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة سواء في وسط العراق أو في إقليم كردستان، معتبرةً أن مثل هذه الاعتداءات تُهدد الأمن والاستقرار الوطني".

وأضافت: الغرض من هذه الهجمات العدوانية هو دفع العراق إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة، وهي حرب نُدينها ونُطالب بوقفها، وأن سياستنا تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات؛ لذلك كنّا من الداعمين الأساسيين للمفاوضات التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "من هذا المنطلق، نُدين الحملات العسكرية المستمرة على الجارة إيران، مؤكدين في الوقت ذاته رؤيتنا بأن توسيع رقعة الحرب يُشكّل تهديداً لجميع دول المنطقة، وسيكون سبباً في إدامة الصراع واستمراريته، ونُعرب عن تضامننا مع الأشقاء، ورفضنا التام للهجمات التي طالت بعض الدول الخليجية الشقيقة، وندعو إلى احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية لتجنب أي تصعيد في المنطقة".

وجددت الوزارة - حسب البيان - التزامها بـ"الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي".

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.