كشفت الرئاسة اللبنانية، عن رسالة تلقاها الرئيس جوزيف عون، من الإدارة الأمريكية في خضم التصعيد العسكري بالمنطقة.

وقالت الرئاسة عبر حساباتها الرسمية: «تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، رسالة من إدارته تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا أعمال عدائية من الجهة اللبنانية».



وكان حزب الله اللبناني قد دعا دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه «المخطط العدواني» على إيران من دون أن يعلن ما إذا كان سيتدخل عسكرياً إلى جانب طهران.

وقال في بيان، إن الحزب إذ يعلن تضامنه الكامل مع إيران يدعو دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، معتبراً أن عواقبه الوخيمة ستطول الجميع.

وأضاف: «هذا العدوان الجديد، والذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، هو ‏استمرار لنهج الغطرسة، والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأمريكية، والكيان الصهيوني المجرم ‏في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها، وإخضاع شعوبها، وإرغامها على القبول ‏بمشاريع الهيمنة، والاحتلال».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح السبت، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.