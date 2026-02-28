إيران: مقتل 201 شخص وإصابة 747 آخرين جراء هجمات أمريكية - إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني مجتبى خالدي، مقتل 201 شخص وإصابة 747 آخرين، حتى مساء السبت، جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في عموم البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لخالدي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف خالدي، أن أكثر من 220 فريقا عملياتيا تابعا للهلال الأحمر موجودون في مواقع الحدث وعلى أهبة الاستعداد للطوارئ.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة.