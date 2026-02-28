وزير خارجية الأردن: إيران اعتدت على الأردن الذي منع استخدام أراضيه وأجوائه في أي هجوم ضدها

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إدانة الأردن المطلقة للهجمات الإيرانية الصاروخية على أراضي البلاد، ورفضها اعتداءً خطيرًا غير مُبرَّر على أمن المملكة وسلامة المواطنين وخرقًا لسيادتها.

وقال الصفدي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، إنّ الأردن يتخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته من هذه الاعتداءات التي شنّتها إيران على أراضي المملكة من دون أيّ مبرِّر، وفي الوقت الذي تعرف فيه إيران الجهود التي بذلها الأردن لحل الأزمة سلميًّا، ومنع المملكة استخدام أراضيها أو أجوائها في أيّ هجوم ضدها، بحسب وكالة بترا.

وأكّد الصفدي إدانة الأردن المطلقة للهجمات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت. وشدّد على تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في هذه الدول ووقوف المملكة معها في أيّ خطوات يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم.

ونوه الصفدي بأنّ الأردن مستمر في التنسيق والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء التوترات الإقليمية وخفض التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّد على ضرورة ضبط النفس واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتجاوز الأزمات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وشملت الإجراءات التي أجراها الصفدي اتصالات مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، ومع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وشملت أيضًا اتصالات مع وزراء خارجية ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبلجيكا، والسويد، وفرنسا، وقبرص، ولاتفيا، لوكسمبورج، والنرويج، والنمسا.

وشدّد الوزراء على تضامن دولهم مع الأردن، ودعمهم كلّ الخطوات والإجراءات التي يتخذها الأردن لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.