وزير الإعلام اليمني يدعو إلى تجاوز بيانات الإدانة وتبني موقف عربي موحد لحماية المنطقة

دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني، اليوم السبت، إلى تبني موقف عربي موحد يتجاوز لغة بيانات الإدانة، ويتجه نحو تنسيق سياسي وأمني وعسكري فاعل، بما يضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها في أعقاب الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

وقال الإرياني، في حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت، إن "الاستهداف المباشر" الذي يقوم به النظام الإيراني لعدد من المدن في دول الخليج العربي والأردن، "يكشف عن مشروع عدواني يهدف إلى زعزعة استقرار الدول وتمزيق المجتمعات وإشعال الصراعات بشكل مباشر أو عبر أذرع طائفية ومليشيات عابرة للحدود".

وأضاف الإرياني: "إن التجربة أثبتت أن تدخلات طهران لم تجلب سوى الخراب والدمار لعدد من الدول العربية؛ من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان".

وأوضح أن هذه الدول تحولت إلى ساحات صراع، وتضررت مؤسساتها، ودمرت بناها التحتية، بينما دفع المدنيون الثمن الأكبر، جراء تلك التدخلات، حد وصفه.

وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن استهداف المنازل والمنشآت المدنية في دول الخليج "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، "ويؤكد أن هذا النهج لا يعترف بسيادة الدول ولا بحرمة المدنيين".

وتأتي تصريحات الإرياني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار تبادل الاتهامات بين إيران وعدد من الدول العربية، بشأن استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية في المنطقة.