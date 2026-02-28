أمريكا: لم نتكبد أي خسائر بشرية في القتال مع إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الجيش لم يتكبد أي خسائر بشرية في القتال بعد أن ردّت إيران على هجمات أمريكية وإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضافت القيادة المركزية: "الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية محدودة ولم تؤثر على العمليات"، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت سيطرة وقيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

فيما أفاد التلفزيون الإيراني، السبت، بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 201 ضحية وإصابة 747 آخرين.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي في وقت سابق، أن هجوماً على مدرسة في جنوب إيران قتل 85 شخصاً.