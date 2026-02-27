اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

اختُتمت، مساء الخميس، منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

ووفقًا للنظام الجديد للبطولة، تأهلت الأندية الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما خاضت الفرق التي أنهت المرحلة بين المركزين التاسع والرابع والعشرين مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، من أجل استكمال قائمة المتأهلين إلى الدور التالي.

نتائج الملحق (مجموع مباراتي الذهاب والإياب):

تأهل ليل بعد فوزه على النجم الأحمر بنتيجة (2-1).

صعد فرينكفاروزي على حساب لودوجوريتس رازجراد بنتيجة (3-2).

حسم شتوتجارت تأهله بعد تفوقه على سلتيك بنتيجة (4-2).

تفوق جينك على دينامو زغرب بنتيجة (6-4).

تأهل بولونيا بعد الفوز على بران بنتيجة (2-0).

عبر نوتنجهام فورست على حساب فنربخشة بنتيجة (4-2).

حجز باناثينايكوس مقعده بعد الفوز على فيكتوريا بلزن بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل (3-3) في مجموع المباراتين.

تأهل سيلتا فيجو على حساب باوك سالونيكا بنتيجة (3-1).

وبذلك انضمت هذه الأندية إلى دور الـ16، وهي: ليل، شتوتجارت، فرينكفاروزي، بولونيا، سيلتا فيجو، نوتنجهام فورست، جينك، وباناثينايكوس.

المتأهلون مباشرة إلى دور الـ16

وكانت ثمانية أندية قد ضمنت العبور المباشر إلى هذا الدور بعد احتلالها المراكز الأولى في مرحلة الدوري، وهي: ليون، أستون فيلا، ميتلاند، ريال بيتيس، بورتو، سبورتينج براجا، فرايبورج، وروما.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم 20 مايو 2026 على ملعب ملعب بشكتاش في مدينة إسطنبول التركية.