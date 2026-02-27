منتخب مصر يخسر أمام مالي في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

خسر منتخب مصر أمام مالي بنتيجة 86-77 في افتتاح مباريات النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027 لكرة السلة.

وأُقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتستمر منافسات النافذة الثانية حتى الأول من مارس المقبل، حيث تستضيف الصالة مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب منتخب مصر، منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

سيطر منتخب مالي على مجريات المباراة في الأشواط الثلاثة الأولى، في حين حاول منتخب مصر العودة خلال الشوط الرابع، لكن محاولاته لم تكفل له الانتصار لتنتهي المباراة بفوز مالي.

وتُقام الجولة الثانية يوم السبت 28 فبراير، حيث يلتقي منتخب أوغندا مع مالي الساعة 8 مساءً، فيما يواجه منتخب مصر منتخب أنجولا الساعة 11 مساءً.

وتُختتم منافسات النافذة الثانية يوم الأحد 1 مارس، بمباراة مالي أمام أنجولا الساعة 8 مساءً، تليها مواجهة مصر مع أوغندا الساعة 11 مساءً.