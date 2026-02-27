إيهاب الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بسبب أخطاء تحكيمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الإعلامي إيهاب الكومي عن استيائه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري المصري هذا الموسم، مؤكّدًا أن فريق سيراميكا كليوباترا فقد صدارة البطولة "بفعل فاعل".

وقال الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن هذه الأخطاء حدثت رغم وجود حكم ساحة ومساعدين وحكم للفار، مطالبًا بضرورة مراجعتها والعمل على تقليل تأثيرها على نتائج الفرق ومجريات البطولة.

وأشار إلى أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كان من بينها:

طرد غير مستحق لعمرو قلاوة، لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال مواجهة بيراميدز التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

إلغاء هدف صحيح واحتساب ضربة جزاء غير صحيحة في لقاء سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، الذي انتهى بالتعادل 1-1، واعترف حكم المباراة بالخطأ للاعبين والجهاز الفني.

عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح فريق الجونة أمام الأهلي، الذي فاز 1-0.

عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح نادي زد أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 2-1.

إلغاء هدف صحيح لحسام حسن، مهاجم مودرن سبورت، أمام المصري، الذي فاز 1-0.

وختم الكومي حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين أداء التحكيم ومراجعة الأخطاء المؤثرة لضمان نزاهة المنافسة وحسم النتائج بشكل عادل.