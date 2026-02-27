ستارمر يؤكد على دعم العملية السياسية بين واشنطن وطهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده تركز على "دعم العملية السياسية" بين واشنطن وطهران، وسط توترات بشأن استخدام القواعد الجوية البريطانية لضربات أمريكية محتملة على إيران.

ويفهم أن الحكومة تعرقل طلب [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب استخدام قاعدة دييجو جارسيا في جزر تشاجوس في حال قرر شن حملة عسكرية ضد إيران، وذلك بسبب مخاوف من أن ذلك قد ينتهك القانون الدولي.

وهدد الرئيس الأمريكي بمهاجمة إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأكد رئيس الوزراء دعم المملكة المتحدة للجهود الدبلوماسية في اتصال هاتفي يوم الخميس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بشأن إيران، أكد رئيس الوزراء أن تركيز المملكة المتحدة يظل منصبا على دعم العملية السياسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف: "كما أكد أنه يجب ألا تتمكن إيران أبدا من تطوير سلاح نووي، ويجب أن يكون الأمن في المنطقة أولوية".