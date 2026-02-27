كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، عن أبرز المحطات المالية في مسيرته المهنية، موضحًا أنه حقق أول مليون له خلال عمله في “إي إف جي”، مرجحًا أن ذلك كان في عام 2005؛ وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الرمضاني "رحلة المليار" عبر شاشة "النهار".

وعن أكبر خسارة تعرض لها، أشار إلى أنها تراوحت بين 70 و80 مليون دولار، في واحدة من أصعب التجارب الاستثمارية التي مر بها.

وأضاف أن أول راتب تقاضاه في بداية مشواره المهني كان يتراوح بين 3000 و3500 جنيه.

وعند سؤاله عما يمكن أن يقوله اليوم لوالده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وللدكتور محمد تيمور الذي اعتبره بمثابة الأب الروحي له في عالم الاستثمار، أكد أنه يشعر بالرضا عن رحلته.

وقال إنه راضٍ عن نفسه في القلعة، وراضٍ عن دوره داخل أسرته، مشيرًا إلى علاقته الجيدة بزوجته وأبنائه وأحفاده، رغم اعترافه بأنه لم يمنح أبناءه في فترات سابقة الوقت الكافي بسبب ضغوط العمل، لكنه يسعى اليوم لتعويض ذلك بقضاء وقت أطول مع أحفاده.

وشدد أن أهم ما يسعى إليه في حياته هو الشعور بالرضا، قائلاً إن القيمة الحقيقية للنجاح هي أن “تنام وأنت حاسس إنك عملت اللي عليك”.