أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم «أسد»

كشف الفنان أحمد عبد الحميد كواليس عدم مشاركته في فيلم «أسد»، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، مؤكدًا أنه كان يتمنى خوض هذه التجربة التي وصفها بأنها «منطقة تانية عالمية» على مستوى الصناعة السينمائية.

وأوضح، خلال حواره في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر قناة النهار، أنه من عشاق المخرج محمد دياب، الذي كان له الفضل في فتح أول باب مهم في مشواره الفني من خلال فيلم «اشتباك»، مشيرًا إلى أن «أسد» يُعد مشروعًا سينمائيًا ضخمًا وفرصة حقيقية لعودة محمد رمضان بقوة إلى الشاشة الكبيرة بأعمال مختلفة وضخمة الإنتاج.

وأضاف عبد الحميد: «كنت شايف الفيلم وجبة عبقرية، وبدأنا بالفعل عمل بروفات، لكن حصلت تأجيلات في التصوير لمدة سنة وشوية، وده كان أمر مش غريب في المشاريع الكبيرة»، لافتًا إلى أن الأزمة تمثلت في عدم التوافق على مواعيد التصوير، بعدما وصله جدول وصفه بـ«التعجيزي»، في وقت كان مرتبطًا فيه بعدة تعاقدات فنية أخرى.

وأكد تمسكه بالالتزام المهني، قائلًا: «أنا بحب ألتزم باتفاقاتي، ومقدرتش أكمّل الدور رغم إنه كان حلو جدًا»، مشددًا على أنه لا يحمل أي ضيق من التجربة، خاصة أن الله عوّضه بأعمال فنية مميزة خلال الفترة نفسها.

واختتم أحمد عبد الحميد حديثه بالتأكيد على تقديره لمحمد رمضان، قائلًا: «كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان، وهو نجم كبير تقريبًا لا ينام من كثرة الشغل، وقابلته وشرحت له تفاصيل اللي حصل، وتفهم التزامي بأعمال تانية»، في إشارة إلى العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بينهما.